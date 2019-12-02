Окружной административный суд города Киева отложил до 17 декабря проведение подготовительного заседания по иску Виталия Кличко к Кабинету Министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Сегодня ОАСК своим постановлением продлил срок предварительного производства на 30 дней по 4 января 2020 года. В то же время, Окружным административным судом Киева было удовлетворено ходатайство представителя истца, поступившего в адрес суда об отложении судебного заседания, причины неявки - признаны уважительными», - говорится в сообщении.

Как известно, Виталий Кличко просит суд признать противоправными действия правительства о внесении Президенту Украины представления от 4 сентября о его увольнении с должности председателя КГГА. Также истец просит Окружной административный суд Киева отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности председателя Киевской городской государственной администрации.