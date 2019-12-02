Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2020 год (№2000).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, закон возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 2 декабря, сообщает УНИАН.

Также сегодня он направлен на подпись президенту.

Во время брифинга после Согласительного совета на вопрос, почему бюджет так долго не подписывался, Разумков заявил, что "не просрочили сроки".

«Прорабатывали наши управления для того, чтобы получился качественный документ. Это техническая работа. Плюс - это было связано с тем, что я был в командировке. А так, я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет, потому что мы его приняли достаточно быстро, достаточно эффективно и не так, как привыкли принимать в Верховной Раде Украины, - под елку», - добавил спикер.

Как ранее сообщал ForUm, 14 ноября Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

