Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации. Об этом он заявил в интервью западным СМИ, сообщает «Украинская правда».

«Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда», - сказал Зеленский.

Относительно контроля границы с Россией Зеленский отметил, что это будет самый сложный вопрос из всех, «если мы когда-нибудь дойдем до его обсуждения». «Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, потом контроль над границей», - пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев – сначала граница, потом выборы, но это не Минские соглашения: «К сожалению, у нас там есть противоречия. И, конечно, надо решить это».

На вопрос, что он будет делать, если переговоры окажутся безрезультатными, президент Украины ответил: «В любом случае я не начну войну на Донбассе».

По его словам, «есть много горячих голов», которые призывают «отобрать» Донбасс, не думая о цене. «Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим», – сказал Зеленский.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.