Без контракта на транзит газа газотранспортная система Украины может столкнуться с проблемами на протяжении февраля и марта. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина спокойно пройдет отопительный сезон благодаря большим запасам газа в подземных хранилищах. Кроме того, Нафтогаз проводит стресс-тесты на готовность к тому, чтобы система технически работала в реверсном режиме.

«Есть и такая откровенная позиция… Единственным техническим риском может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ. В самые холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему…Вместе с тем есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит», - добавил Оржель.

Напомним, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.