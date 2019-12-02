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С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной, заявил во время брифинга министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Да, это будет полноценный рынок», - сказал Оржель, сообщает УНИАН.

При этом он добавил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.

Напомним, 27 ноября Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.
ForUm

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