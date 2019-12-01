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Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве, сообщает председатель правления банка Андрей Пышный в Facebook

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка», - написал он.

Пышный отметил оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях.

Напомним, в ночь на 30 ноября произошел взрыв в отделении Ощадбанка на улице Энтузиастов в Днепровском районе Киева.
ForUm

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