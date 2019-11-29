Народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы слова или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что во фракции это не обсуждали.

«Фракция «Слуга народа» не обсуждала этот вопрос (по высказываниях депутата Смаглюк. - Ред.). Кроме того, госпожа Ольга не входит ни в один из двух профильных комитетов - свободы словами или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции», - заявила Кравчук.

По словам депутата, сейчас во фракции нет претензий к Василевской-Смаглюк.

«Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением госпожи Василевской-Смаглюк, которое, кроме того, было вырвано из контекста», - добавила она.

Напомним, бывшая журналистка и нынешний народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова».