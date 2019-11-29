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В Русской Православной Церкви подчеркнули, что Церковь должна быть свободна от давления государства и руководиться канонами.

Фото: tagileparhiya.ru

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Нередко говорится, что мы живем в эпоху пост-секуляризма, однако секуляризм вовсе не канул в Лету. Некоторым политическим силам не дает покоя государственный статус Элладской Церкви, и его пытаются отменить. Можно только приветствовать решение греческого парламента, который сохранил сложившуюся традицию церковно-государственных отношений в этой мононациональной и стране, 98% которых являются православными», - написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда считает, что Предстоятель Элладской Церкви принимал решения по «украинскому вопросу» в угоду политикам.

«Нет никаких сомнений в том, что какой статус бы ни был у Поместной Церкви, она должна быть свободна от давления государства и принимать решения согласно своим канонам, а не политической целесообразности, чего, к сожалению, не показала позиция Предстоятеля Элладской Церкви по украинскому расколу», - рассказал он.

Как сообщалось, 25 ноября парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение Церкви от государства.
ForUm

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