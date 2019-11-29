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Аварийные автодороги в Украине будут отремонтированы до 2023 года. Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, сообщает УНИАН.  

«В Украине сейчас, если брать основные дороги, около 7 тысяч километров – в аварийном состоянии», - подчеркнул он.

По словам чиновника, на их ремонт основных магистралей нужно несколько лет и стабильное финансирование. «Мы рассчитываем, что при существующем финансировании и при привлечении дополнительных средств – это примерно три года», - сказал руководитель автодора. 

Чиновник также пояснил, что первоочередные направления определялись по нескольким параметрам. «Первое – это уровень износа. Таких дорог много. Второе – трафик, который может быть по этим дорогам, когда они будут отстроены. И социально-экономический эффект, который тоже высчитывается», - отметил он.

Руководитель Укравтодора также рассказал, что среди приоритетных дорог для ремонта будут трассы на тех направлениях, где отсутствуют нормальные современные автодороги. «Николаев, Сумы, Кривой Рог, Черновцы, Кировоград», - перечислил такие направления Кубраков. 

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях.
ForUm

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