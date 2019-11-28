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Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало законопроект, в котором дефицит средств на оплату инвесторам по «зеленому» тарифу предлагается покрыть в том числе за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения с потреблением свыше 500 кВт-ч в месяц.

Об этом во время 10 Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик, сообщает УНИАН.

По словам Чижика, министерство разработало законопроект, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде. Документ направлен на решение проблемы дефицита средств госпредприятия «Гарантированный покупатель», которое производит оплату электроэнергии, выработанной по «зеленому» тарифу.

«Мы предлагаем повысить тариф для населения, которое потребляет 500 кВт-ч в месяц и выше. Большая часть людей потребляет около 100 кВт-ч, поэтому те, кто потребляет больше других, должны платить больше», - сказал он.

Напомним, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина вряд ли откажется от специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии в 2020 году, но изучает возможности приведения к рыночной цене электротарифа для потребителей 2го класса напряжения.


 
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