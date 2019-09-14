В этом году правительство попытается провести частичную перепись населения. Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

«Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем»,- сказал Гончарук.

Он также пообещал «посвятить следующий год большим системным реформам", которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года и призвал «сделать Украину великой и счастливой», перефразируя лозунг американского президента Дональда Трампа.