Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода «Северный поток-2» и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска, сообщает «Европейская правда».

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

«Зеленые» и ультраправые из «Альтернативы для Германии» голосовали против. «Левые» воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что «АдГ» голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит «Северный поток-2».

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода «Северный поток-2» из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Однако голосование сорвала правая «Альтернатива для Германии», добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.