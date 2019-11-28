Количество людей, которые погибли в результате сильного землетрясения в Албании, за последние несколько дней уже достигло 37. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на албанский портал Top Channel.

«Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 37 человек - поисковая операция продолжается третьи сутки», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночь на четверг спасатели нашли тела еще 6 погибших, а последней под утро нашли тело 22-летней девушки под завалами 4-этажного дома в городе Дуррес. 22-летняя Гризельда Лала – одна из 9 членов семьи Лала, которые все вместе оказались под завалами, поиски еще 5 членов семьи продолжаются.

Кроме того, тела трех погибших нашли под обломками одного дома в городе Тумана.

Как известно, 27 ноября в Албании произошли еще два сильных подземных толчка мощностью 5,6 и 5,3 балла. Один - в городе Дуррес, который вообще больше всего пострадал от первого землетрясения во вторник, а второй – на северо-запад от Мамурраса.

Сильнейшее землетрясение ударило по адриатическому побережью Албании 26 ноября. Толчки ощущались в Косово и Греции.

Сейчас госпитализированы более 600 человек.