Сегодня, 27 ноября, землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло побережья Албании, где днем ранее уже бушевала стихия, сообщает УНИАН со ссылкой на издание Ansamed.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в Адриатическом море. Уточняется, что мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.