После перехода на новую модель финансирования и создания госпитальных округов в Украине не ожидается массовое закрытие больниц, но некоторые заведения вынуждены будут перепрофилироваться. Об этом в эфире Hromadske заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она напомнила, что большинство больниц находятся в коммунальной собственности, и ими управляет местная власть, поэтому Минздрав не занимается их закрытием.

«Решение о закрытии, реорганизации или что-либо другое должны осуществлять местные власти, исходя из понимания владельца, как они могут организовать (работу. — Ред.). Поэтому я более чем уверена, что закрытие заведений не столь актуально, сколько правильное использование этого ресурса помещений», — сказала министр.

В качестве примера Скалецкая привела недостаток реабилитационных отделений и «многих других услуг».

«И сегодня для местной власти скорее будет вызовом, как перепрофилировать то или иное отделение или учреждение, возможно скомпоновать виды учреждений, отделений, для того, чтобы иметь возможность не только просто обеспечить доступ, но и расширить его», — пояснила она.

Напомним, 27 ноября правительство приняло программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну трансформации системы здравоохранения.