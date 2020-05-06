Медицинская реформа в Украине будет продолжена и реализована в полном объеме с коррективами, которые внесло распространение коронавирусной болезни.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства 6 мая, сообщает Укринформ.

«Как известно, недавно президент анонсировал необходимость изменений в существующую модель медицинской реформы. Медицинская реформа должна дать результат, который принесет улучшения в работе медицинского персонала и который принесет конкретно качественный результат для нас всех - для жителей Украины, которые могут стать пациентами нашей медицинской системы», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что медицинская реформа будет продолжена и реализована в полном объеме «с коррективами, которые внес сегодня коронавирус в том, что мы видим, как работает медицинская система, какие потребности медицинской системы сегодня есть».

Шмыгаль также отметил, что в Украине не хотят терять ни одного врача, поскольку каждый врач важен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав доработать медицинскую реформу.

1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, должны работать по принципу «деньги за пациентом».