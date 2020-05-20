Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства. Эпидемия COVІD-19 в Украине продемонстрировала, что медицинская реформа не была достаточно успешной, а потому в нее необходимо внести изменения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции

«COVІD-19 показал, что не получилось реформы. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимания. И мы оказались просто медицинско «голые» перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу», - отметил глава государства.

Президент уточнил, что многие медики довольны первым этапом медреформы, который касается первичного звена. Зато после внедрения второго этапа реформы уровень зарплат, например водителей скорой, составляет около 4-5 тыс. гривен.

«Это же неправильная реформа? Мне кажется, неправильная. Если все психиатрические больницы и тубдиспансер выходят с забастовками, что их закрывают, это же неправильная реформа. Она неразумна. Она не для людей. Она точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и надо ее пересматривать», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, перед закрытием медучреждения необходимо открыть новое, где будут обеспечены достойные условия для пациентов, а медики будут получать достойную зарплату.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав доработать медицинскую реформу.

1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, должны работать по принципу «деньги за пациентом».