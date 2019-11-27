Сегодня, 27 ноября, правительство приняло программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну трансформации системы здравоохранения, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.

«Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу «деньги ходят за пациентом». Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многих пациентов, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена. Для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению правительства, с 1 января 2020 продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи. Продолжается программа «Доступные лекарства», которая будет расширяться.

Договоры о медицинском обслуживании населения медицинские учреждения заключают с Национальной службой здоровья Украины. Для этого они должны превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной и дееспособной сети медицинских учреждений.