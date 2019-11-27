Украина выполнила договоренности лидеров стран «нормандской четверки», которые были достигнуты в октябре 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская, возведении моста у КПВВ в Станице Луганской, решении вопроса водоснабжения в Луганской области.

«Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участок российско-украинской границы, не созданы условия для работы КПВВ «Золотое», – подчеркнула Олифер.

Особенно острой, по ее словам, остается проблема освобождения удерживаемых лиц.

«Таким образом накануне встречи лидеров стран «нормандской четверки», запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского», – подытожила Олифер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.