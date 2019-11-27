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Украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, сообщает «Экономическая правда».

«У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ», - подчеркнул Гончарук.

Премьер отметил, что Украине устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

«Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности», - подчеркнул глава правительства. 

Также переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.

«Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов», - резюмировал Гончарук.

Напомним, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.  

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

 
ForUm

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