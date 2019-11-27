также в разделеПолитика
Медведчук: «Дюссельдорф+» - это преступная схема, введенная при Порошенко и реализуемая при Зеленском 13
ГБР получило доступ к информации об отпусках и командировках Порошенко 11
Медведчук: В угоду США Зеленский готов продать украинскую землю 15
Скубченко: Ситуация вокруг нового газового контракта четко показала, кто патриот Украины, а кто обслуживает Сороса 35
Медведчук: Газовый вопрос в «нормандском формате» рассматривать не могут 20
Медведчук раскритиковал Зеленского и рассказал, как добиться мира 43
Закон о незаконном обогащении опубликован в прессе: завтра он вступит в силу 35
Гончарук публично сделал прививку от дифтерии 19
Зеленский – общине в Эстонии: Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство 19
«Слуга народа» получит 114 миллионов «кэшбэка» из госбюджета за выборы 49
Заявление: «Батькивщина» требует прекратить травлю судей, которые действуют в интересах граждан 23
Медведчук требует от генпрокурора расследовать получение премии в $46,3 млн менеджментом «Нафтогаза» 25
«Пока нечего расследовать»: Труба объяснил остановку дел Майдана 44
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед 36
Сенцов посоветовал европарламентариям не верить Путину 19
Медведчук: Новая украинская власть забыла о том, что у нас парламентско-президентская форма правления 23
Зеленский: Коломойский – не президент Украины 38
Мосийчук нашел судимость у еще одного «слуги народа» 59

Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где избирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, с целью взять его на поруки.

Об этом мэр сообщил в Twitter.

 


 

 

Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
14
Теги