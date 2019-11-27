Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где избирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, с целью взять его на поруки.
Об этом мэр сообщил в Twitter.
Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 27. listopadu 2019
Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.
Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.
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