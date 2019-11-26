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Из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали всех пассажиров и персонал после анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщается на странице Укрзализныци в Facebook.

«Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Сегодня около 16:00 поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала», - говорится в сообщении.

Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
ForUm

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