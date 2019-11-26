Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривен, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 миллиона гривен против профицита годом ранее.



Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривен, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.

Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 миллиарда гривен и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 миллиарда гривен.



