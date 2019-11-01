Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2283 о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год.

За принятие изменений в госбюджет-2019 проголосовал 291 парламентарий, говорится в сообщении на сайте парламента.

В результате план доходов госбюджета на 2019 год снижен на 20,4 млрд грн в связи с укреплением курса гривни, что привело к снижению плановых поступлений от налоговых платежей, пишет FinClub.

Также предусматривается выделение дополнительного миллиарда гривен на финансирование государственных шахт, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах.

Соответственно расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн.

Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.

Дополнительно выделяются 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев и 787 млн грн на реабилитацию людей с инвалидностью.

Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн.

Законом также нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1,56 млрд грн по состоянию на 1 октября.

Так, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн грн, а Госагентству автомобильных дорог «Укравтодор» - 1,36 млрд грн по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

Ранее Кабмин передал в Верховную Раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. Парламент одобрил изменения в бюджет-2019 в первом чтении 18 октября.

Напомним, дефицит бюджета составил почти 26 млрд грн, доходы за три квартала 2019 года выполнили на 94,6% от росписи. В бюджет не поступило 37,15 млрд грн запланированных доходов.