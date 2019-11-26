Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что расследование дел Майдана остановлено не из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро.

«Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности», - написал в своем Telegram.

«Во-первых, ГБР пока нечего расследовать – Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию – там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев – этот процесс не зависит от ГБР», - добавил Труба.

При этом он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины – около 50.

«Во-вторых, следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно», - утверждает Труба.

В-третьих, по его словам, ГБР говорило не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора.

«Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно пройти», - написал он.

«И наконец: я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново», - резюмировал Труба.

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.