Печерский районный суд города Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований получить доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, соответствующее решение 22 ноября принял следственный судья Олег Белоцерковец, сообщает УНИАН.



Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Елены Осетровой о временном доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Министерства иностранных дел.

В уголовном производстве ГБР от 31 июля 2019 года расследуется факт относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов бывшим президентом Украины и служебными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб, а также вероятного совершения подделки документов и использования поддельных документов с целью незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В ГБР поступило заявление от адвоката Елены Исаевской о совершении уголовного преступления, из содержания которого следует, что, вероятно, экс-президент и должностные лица органов таможенной и пограничной служб организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

В этой связи суд дал разрешение на временный доступ к паспортным данным служебного и дипломатического паспортов гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, которые выдавались экс-президенту, и всем документам, которые были предоставлены и были составлены при их оформлении и выдаче.

Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей - с 22 ноября.

Напомним, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является пятый президент Петр Порошенко.