Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в «нормандском формате» он будет говорить о прекращении огня на Донбассе. Об этом он рассказал во время своего очередного видеообращения, которое опубликовано у него на странице в Facebook, сообщает УНИАН.



«Получили дату, подтвержденную четырьмя странами... «Дожали», молодцы, Очень важно разблокировать.... эту возможность говорить о возврате наших территорий, восстановлении нашей территориальной целостности», – отметил Зеленский.

«Начнем готовиться к встрече. Честно говоря, готовы, но надо еще немножко поработать. К сожалению, теряем наших героев, теряем лучших. И чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня (на Донбассе. – Ред.), тем меньше пострадает наших людей... Нужно заканчивать эту войну», – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.