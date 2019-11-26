Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить расследование дел Майдана, не приняли 15 ноября, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности, заявил депутат от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает Hromadske.

Он отметил, что когда рассматривался этот законопроект, утром Верховная Рада проголосовала, что она может рассматривать законопроекты не позже 15 часов. В то же время «несколько фракций» при рассмотрении вопроса заявляли о перерывах в 30 минут и более.

«В частности выступал (депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь». — Ред.) Нестор Иванович Шуфрич, он прибежал с требованием перерыва, забирая время для рассмотрения этого вопроса», — рассказал Монастырский.

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта после 15:00 поставило бы под сомнение его законность.

«Мы решили не рисковать, потому что это однозначно было бы потом основанием для обжалования законности принятия этого решения», — сказал он.

Во-вторых, по словам Монастырского, фракции, которые не поддерживают принятие нового закона о ГБР, сказали спикеру Рады Дмитрию Разумкова, что в случае принятия законопроекта они подадут постановление о признании незаконным этого решения.

«И нам бы все равно пришлось бы ждать 3 декабря, потому что Верховная Рада только тогда смогла бы рассмотреть это постановление, и этот закон, даже если бы мы его приняли, не пошел бы на подпись президенту», — пояснил глава правоохранительного комитета.

В связи с этим рассмотрение документа отложили до 3 декабря. Монастырский отметил, что 3 декабря продолжение рассмотрения законопроекта о ГБР и этой правки в частности будет первым в повестке дня Рады.

В то же время депутат считает маловероятным, что Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения этого законопроекта.

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.