Детективы Национального бюро и прокуроры САП сообщили народному депутату Украины Верховной Рады Украины VIII созыва советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

22 ноября подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд.

Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащее на праве собственности его близкому родственнику.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

В октябре 2019 экс-нардепу сообщили о подозрении в недекларировании доходов.