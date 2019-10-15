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Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады от БПП и советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Белоцерковец.

«Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли», - написал он.

По словам Белоцерковца, подозрение касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у матери с целью присмотра за ребенком, а это не указано в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов.

Белоцерковец отметил, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не выявила нарушений в его е-декларации. «Воспринимаю это, как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко, – подчеркнул он.

 
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