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В Шевченковском районе Киева возле станции метро «Берестейская» неизвестные вандалы облили краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.

«Предновогоднее утро началось с неприятных находок. Вандалами был облит краской памятник воинам АТО, который расположен возле станции метрополитена «Берестейская». Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся», – говорится в сообщении.
ForUm

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