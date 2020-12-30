В Шевченковском районе Киева возле станции метро «Берестейская» неизвестные вандалы облили краской памятник воинам АТО.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.
«Предновогоднее утро началось с неприятных находок. Вандалами был облит краской памятник воинам АТО, который расположен возле станции метрополитена «Берестейская». Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся», – говорится в сообщении.
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