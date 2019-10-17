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Посольство Израиля в Украине надеется на арест вандалов, бросивших на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

«Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных», - говорится в сообщении ведомства в Twiiter.

 


 

 

«Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям», - заявили в Посольстве.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что залитое краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского оставили возле синагоги во время проведения в Киеве «марша УПА».
ForUm

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