Посольство Израиля в Украине надеется на арест вандалов, бросивших на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

«Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных», - говорится в сообщении ведомства в Twiiter.

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17. října 2019





«Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям», - заявили в Посольстве.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что залитое краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского оставили возле синагоги во время проведения в Киеве «марша УПА».