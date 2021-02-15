По подозрению в повреждении памятника Героям добровольцам в Лисичанске задержали двух парней, сообщила полиция Луганской области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины сотрудники полиции вместе с работниками СБУ установили личности правонарушителей и их местонахождение. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанска.

Сейчас следователи проводят с парнями неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.