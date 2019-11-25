Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту ДТП с участием уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

24 ноября около 14:00 на автодороге «Киев-Одесса», вблизи села Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры «Тойота» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.