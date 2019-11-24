Об этом сообщает специализированное издание Defense News со ссылкой на главу комитета Сената США по иностранным делам Джима Риша.

«Причина такого шага в том, что окно (возможностей — ред.) закрывается. Значительная часть газопровода «Северный поток-2» уже построена», — отметил Риш.

По мнению сенатора, санкции заставят строительные компании, которые эксплуатируют суда, прокладывают трубы для трубопроводов Nord Stream 2 и TurkStream, прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что, если эти санкции пройдут, компании будут закрыты. И я думаю, что россиянам придется искать другой способ, если они смогут это сделать», — сказал Риш.

Сенатор сообщил, что приложения к закону о национальной обороне еще не были опубликованы. По словам Риша, они будут близки к акту «О защите энергетической безопасности Европы», подготовленного комитетом Сената по международным отношениям летом этого года.

Сенатор также отметил, что включение решения о санкциях в законопроект будет отражать общее видение ситуации с российским газопроводом обеими палатами Конгресса, администрацией президента США и банковскими комитетами.

Напомним, недавно Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2».