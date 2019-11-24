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Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен включить санкции против российского газопровода «Северный поток-2» в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год.

Об этом сообщает специализированное издание Defense News со ссылкой на главу комитета Сената США по иностранным делам Джима Риша.

«Причина такого шага в том, что окно (возможностей — ред.) закрывается. Значительная часть газопровода «Северный поток-2» уже построена», — отметил Риш.

По мнению сенатора, санкции заставят строительные компании, которые эксплуатируют суда, прокладывают трубы для трубопроводов Nord Stream 2 и TurkStream, прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что, если эти санкции пройдут, компании будут закрыты. И я думаю, что россиянам придется искать другой способ, если они смогут это сделать», — сказал Риш.

Сенатор сообщил, что приложения к закону о национальной обороне еще не были опубликованы. По словам Риша, они будут близки к акту «О защите энергетической безопасности Европы», подготовленного комитетом Сената по международным отношениям летом этого года.

Сенатор также отметил, что включение решения о санкциях в законопроект будет отражать общее видение ситуации с российским газопроводом обеими палатами Конгресса, администрацией президента США и банковскими комитетами.

Напомним, недавно Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2».
ForUm

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