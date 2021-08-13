В Министерстве обороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась критике из-за фото и объятий с российской спортсменкой на Олимпиаде.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр, передает УНИАН.

Она подчеркнула, что никакого «ковра» не было.

«Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Для нее честь быть в рядах военнослужащих ВСУ, она верна Украине», - подчеркнула Маляр.

«Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», - также отметила Маляре, подчеркнув, что, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем Магучих в ВСУ.

«Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю - недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ», - подытожила замминистра.

Как известно, Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.

Замминистра обороны Анна Маляр, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

Сама Магучих заявила, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала «ни одной политической позиции».