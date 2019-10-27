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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, победила в номинации Rising Star (Восходящая звезда) по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletic).

Лучших легкоатлетов Европы по итогам 2019 года определяли с помощью голосования СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертной комиссии European Athletic.

18-летняя украинка заявила, что очень счастлива победить в этой номинации, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал, особенно семье и тренеру Татьяне Степановой.

«Это хорошая мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели», — сказала она.

Магучих является чемпионкой Европы среди юниоров, а также чемпионкой мира и Европы среди юношей. На чемпионате мира-2019 по прыжкам в высоту украинка стала серебряным призером.
ForUm

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