Лучших легкоатлетов Европы по итогам 2019 года определяли с помощью голосования СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертной комиссии European Athletic.

18-летняя украинка заявила, что очень счастлива победить в этой номинации, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал, особенно семье и тренеру Татьяне Степановой.

«Это хорошая мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели», — сказала она.

Магучих является чемпионкой Европы среди юниоров, а также чемпионкой мира и Европы среди юношей. На чемпионате мира-2019 по прыжкам в высоту украинка стала серебряным призером.