Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал объятия украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с соперницей из России Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, из-за чего разгорелся скандал.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 12 августа, передает УНИАН.

По словам министра, спортсменка в порыве эмоций после победы просто здоровалась со спортсменами.

«Ей 19 лет... Когда она победила (а бронзовая медаль — это победила), я видел. Я был уже в Киеве, я смотрел по телевидению. Я видел, как она радовалась, какая она была счастливая... Все спортсмены, когда побеждают, начинают поздравлять друг друга. И она начала поздравлять всех спортсменов, которые были рядом. И там была рядом спортсменка из РФ. К тому времени она, наверное, не сдерживала эмоции», — сказал Гутцайт.

Как известно, Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.

Замминистра обороны Анна Маляр, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

Сама Магучих заявила, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала «ни одной политической позиции».