Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джулиани отметил, что его неоднократные заявления о наличии «страховки» на случай, если он «попадет под автобус» относились к «документам о семье Байденов, повествующим о четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

«Если я исчезну, эти документы будут опубликованы», — написал адвокат в своем Twitter.

Напомним, Помпео помогал адвокату Трампа дискредитировать Йованович.