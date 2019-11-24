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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джулиани отметил, что его неоднократные заявления о наличии «страховки» на случай, если он «попадет под автобус» относились к «документам о семье Байденов, повествующим о четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

«Если я исчезну, эти документы будут опубликованы», — написал адвокат в своем Twitter.

Напомним, Помпео помогал адвокату Трампа дискредитировать Йованович.
ForUm

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