Госдепартамент предоставил надзорной организации American Oversight записи, подтверждающие связи госсекретаря Майка Помпео с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает ВВС.

Джулиани обвиняют в попытках дискредитировать бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В организации заявили, что обнародованные документы указывают на прямую связь между Джулиани, Овальным кабинетом и Помпео в этой кампании по дискредитации Йованович.

Там добавили, что Помпео и администрация Трампа не имели законных оснований скрывать эти документы от Конгресса.

Напомним, Трамп допустил дачу показаний в Конгрессе по делу об импичменте.