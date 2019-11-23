Госдепартамент предоставил надзорной организации American Oversight записи, подтверждающие связи госсекретаря Майка Помпео с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.
Об этом сообщает ВВС.
Джулиани обвиняют в попытках дискредитировать бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
В организации заявили, что обнародованные документы указывают на прямую связь между Джулиани, Овальным кабинетом и Помпео в этой кампании по дискредитации Йованович.
Там добавили, что Помпео и администрация Трампа не имели законных оснований скрывать эти документы от Конгресса.
Напомним, Трамп допустил дачу показаний в Конгрессе по делу об импичменте.
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