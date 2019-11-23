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Госдепартамент предоставил надзорной организации American Oversight записи, подтверждающие связи госсекретаря Майка Помпео с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает ВВС.

Джулиани обвиняют в попытках дискредитировать бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В организации заявили, что обнародованные документы указывают на прямую связь между Джулиани, Овальным кабинетом и Помпео в этой кампании по дискредитации Йованович.

 

Там добавили, что Помпео и администрация Трампа не имели законных оснований скрывать эти документы от Конгресса.

Напомним, Трамп допустил дачу показаний в Конгрессе по делу об импичменте.
ForUm

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