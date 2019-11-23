Партнер адвоката Рудольфа Джулиани, выходец из СССР Лев Парнас даст публичные показания о встречах экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина с представителями Республиканской партии США.

Об этом сообщает CNN.

Парнас намерен рассказал, как в прошлом году республиканец Девин Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

«Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года», — заявил адвокат Парнаса.

Он добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена.

На сегодняшний день Нуньес является одним из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Напомним, прокуратура США начала расследование против Джулиани.