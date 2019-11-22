В Русской Православной Церкви высоко оценили инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила о проведении встречи глав Православных церквей для разрешения спорных вопросов.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион, сообщает «Интерфакс».

«Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил выступил с инициативой пригласить Предстоятелей Православных Церквей в Иорданию, чтобы вместе обсудить вопрос сохранения церковного единства. В условиях продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, который, к сожалению, только усугубляется, это предложение представляется очень своевременным, и мы его всячески приветствуем», - заявил митрополит Иларион.

Он назвал знаменательным, что с этой инициативой выступила именно Иерусалимская Церковь, которая, как отметил представитель РПЦ, в семье автокефальных Православных Церквей занимает совершенно особое место.

«В церковных богослужебных текстах она именуется Матерью Церквей, и это действительно так. Ведь Господь наш Иисус Христос основал Свою Церковь именно в Иерусалиме. Мы также помним, что первым епископом Иерусалима был брат Господа по плоти святой апостол Иаков», - сказал митрополит.

Он напомнил, что у Русской и Иерусалимской Церквей очень давние и глубокие связи.

«Издавна паломничество в Святую Землю составляло заветное чаяние наших благочестивых предков, люди преодолевали большие расстояния и многие опасности, чтобы побывать там и поклониться великим святыням христианского мира. Поэтому русские верующие люди всегда любили и почитали Иерусалимскую церковь», - сказал митрополит Иларион.

Что касается Русской Православной Церкви, то она, по его словам, всегда были сторонницей диалога.

«Ещё до печальных событий, связанных с вмешательством Константинопольского Патриархата в церковные дела в Украине, Патриарх Кирилл по своей инициативе в августе 2018 года ездил в Стамбул и просил Патриарха Варфоломея воздержаться от опасных необдуманных шагов, а решать все проблемы путем переговоров. Но, к сожалению, Константинополь как тогда, так и сейчас не проявляет желание обсуждать с нами свои действия», - посетовал митрополит.

«Тем не менее, мы по-прежнему открыты к диалогу и готовы сделать все возможное для защиты единства Православия. Поэтому мы поддерживаем любые усилия, направленные на преодоление разделения, восстановление мира и согласия в нашей общей православной семье, и потому высоко оцениваем призыв к проведению "братской встречи в любви", на которую приглашает Предстоятелей Блаженнейший Патриарх Феофил», - подытожил архиерей РПЦ.