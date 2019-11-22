Полиция начала уголовное производство по факту взрыва в Киеве на улице Олеся Гончара по статье хулиганство, сообщает пресс-служба столичного главка.

Около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. На вызов оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу территориального отдела полиции, сотрудников уголовного розыска и взрывотехников.

По прибытию на место происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка. Кроме того, участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома. Также следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые меры, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 22 января в Киеве в одном из подъездов жилого дома на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв.