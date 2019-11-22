В ночь на пятницу, 22 января, в Киеве в одном из подъездов жилого дома на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв, сообщает Информатор.

Звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили.

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.