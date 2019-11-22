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Председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию допросят в НАБУ по делу о возможном взяточничестве в Верховной Раде. Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала «1+1», сообщает 112 Украина.

По словам председателя фракции, у него есть повестка и он вместе с адвокатом пойдет давать показания в НАБУ.

«Я иду в НАБУ. Мне вчера упрекали: «Арахамия то сказал в эфире, никуда не пошел». У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет», -  сказал глава фракции.

Напомним, 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами.

Речь идет об 11 народных избранниках, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация Украинской правды относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали «против» вынесение на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует «схему» с посредниками.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.

 
ForUm

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