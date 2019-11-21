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В Киеве возле посольства Китая прошла акция «Освободи Гонконг: Акция солидарности», сообщает Укринформ.

К акции пока присоединились около сотни человек. Участники мероприятия скандируют «Free HongKong» и держат плакаты с призывом «Ukraine supports HongKong». Также на акции выступил творческий человек, известный под псевдонимом Пианист Майдана.

Акция проходит мирно, на месте дежурят правоохранители и работники Отряда быстрого реагирования Красного Креста.

Ранее участники мероприятия заняли тротуар напротив посольства КНР и частично - проезжую часть. Организаторы мероприятия заявили с импровизированной сцены, что неоднократно обращались в полицию с просьбой перекрыть проезд по улице Грушевского. Чуть позже участники акции перекрыли движение по улице.

Как отметили накануне организаторы акции солидарности, по их данным в ходе столкновений в Гонконге противоправно арестованы около 5000 активистов, тяжело ранены более 3000 человек, в том числе - журналисты, дети, иностранцы, пожилые люди и лица с инвалидностью. Также есть погибшие.

Ранее общественная инициатива «Евромайдан SOS» призвала украинцев присоединиться к флешмобу #StandWithHongKong в поддержку протестующих в Гонконге.

Участники флешмоба могут написать на листе бумаги хэштег #StandWithHongKong и выставить это фото в соцсетях.

Напомним, в Гонконге продолжается противостояние студентов и правоохранителей. Манифестанты применяют «коктейли Молотова», камни и подручные средства.

В понедельник полиция Гонконга начала штурм местного университета после почти двух дней противостояния с антиправительственными протестующими, в отношении которых применяется слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между радикально настроенными активистами и силами полиции не прекращались в течение воскресенья.

Протестующие выступают против, как они считают, намерений власти Китая подавить гражданские свободы города.

 
ForUm

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