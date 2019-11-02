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В субботу, 2 ноября, полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих.

Как сообщает Reuters, участники акции собрались в центре города.

Активисты в масках и с зонтиками двигались в направлении парка Виктории, распевая британский и американский национальные гимны и призывая мировое сообщество помочь в защите автономии Гонконга.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
Демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн. человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».

Напомним, ранее полиция Гонконга поливала протестующих краской из водометов.
ForUm

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