В субботу, 2 ноября, полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих.
Как сообщает Reuters, участники акции собрались в центре города.
Активисты в масках и с зонтиками двигались в направлении парка Виктории, распевая британский и американский национальные гимны и призывая мировое сообщество помочь в защите автономии Гонконга.
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн. человек.
Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».
Напомним, ранее полиция Гонконга поливала протестующих краской из водометов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время