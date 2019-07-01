также в разделеЭкономика
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
Кистион: Рынок электрической энергии успешно запустился 8
«Правило 100 евро»: с 1 июля меняется налогообложение посылок из-за рубежа 13
Стало известно, сколько в прошлом году заработало руководство Нафтогаза 47
РФ возобновит поставки сжиженного газа в Украину 67
ЕБРР выделит €150 миллионов на модернизацию украинских электросетей 21
«Зеленый» тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза с 2025 года 45
Курс доллара в обменниках упал ниже 26 гривен 46
Украина ввела антидемпинговые пошлины на товары из РФ и Китая 24
Госдолг Украины сократился почти на $1,5 миллиарда 23
Приватбанк одержал победу в Верховном суде в споре с бывшими владельцами 47
Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цен на электроэнергию 187
Кабмин запретил ввоз авто и вагонов из РФ 106
Кабмин ограничил уровень тарифов на тепло 93
С 1 июля украинцам с большим стажем повысят пенсии 287
Нефедов выиграл конкурс на должность главы Таможенной службы 202
В Кабмине подсчитали вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Украины 33
В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен 36

Помимо повышения пенсий с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривни.

Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2019 год, передают Українські Новини.

Законом устанавливается в 2019 году прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года -1 921 гривня, с 1 июля - 2 007 гривен, с 1 декабря - 1 102 гривни.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 73 гривни и составляет теперь 1 699 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 91 гривну и составляет 2 118 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 67 гривен и составляет 1 564 гривни.

Общий показатель вырос на 83 гривны и с июля составляет 1 936 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

В частности, размер государственной социальной помощи с 1 июля составляет: малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц – 421 гривня, для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1 564 гривны, для детей до 6 лет – 1 444 гривен, для детей 6-18 лет – 1 800 гривен, для детей 18-23 лет (при условии обучения) – 1 706 гривен.

Минимальная пенсия по возрасту составит 1 564 гривни, максимальная - 15 640 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1692 грн.
5
Теги