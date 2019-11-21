также в разделеРелигия
УПЦ соберет Синод, на котором решит вопрос отношений с Александрийской Церковью 18
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с настоятелями захваченных храмов Хмельниччины 17
В Чернигове освятили храм УПЦ в честь святого князя Владимира 10
Митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви 25
Предстоятель Чешской Церкви отреагировал на факт служения епископа Исаии с представителями ПЦУ 38
В УПЦ считают служение епископа Чешской Церкви с представителями ПЦУ лишь самоуправством 17
Сегодня Иерусалимскому Патриарху вручат премию Фонда единства православных народов 13
Сегодня православные отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных 105
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла 23
Патриарх Кирилл: Церковь никогда не «преклоняла колени» перед теми, кто оказывал на нее давление 17
В УПЦ рассказали, как Церковь относится к необычным природным явлениям 13
Патриарх Кирилл рассказал об успехе священнического служения 21
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместо захваченного представителями ПЦУ 46
В Киево-Печерском заповеднике на выставке представили спасенные предметы из разрушенного Успенского собора 29
Патриарху Кириллу 73 года: мысли о людях, Церкви, вере 31
Патриарх Кирилл отмечает 73-летие 79
В Риме епископ УПЦ поднял проблему реабилитации пострадавших на востоке Украины 17
На Волыни суд удовлетворил жалобу о нарушении прав верующих УПЦ 36

Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил о поддержке Русской Православной Церкви в «украинском вопросе».

Фото из открытых источников

Об этом он сказал сегодня после литургии, которую он совершил в храме Христа Спасителя вместе с Патриархом Кириллом, сообщает «Интерфакс».

«Церковь сейчас переживает время гонений. Однако, как сказал Иоанн Златоуст, Церковь плывет по бурному житейскому морю, но не погружается в него. Иерусалимская Церковь всегда помогала […] Русской Православной Церкви. У нас есть Святой Гроб, который освящен кровью Христовой, и эта святыня является гарантией нашего православного единства», - сказал Патриарх Феофил.

Иерусалимский Патриарх прибыл в Москву как лауреат премии Фонда единства православных народов, которая будет ему вручена сегодня днем. Сегодняшняя литургия была совершена Патриархами в честь празднования Собора архистратига Михаила – небесного предводителя ангелов.

По словам Патриарха Феофила, сегодняшний праздник «напоминает нам о единстве Церкви», и совместным причастием предстоятели двух Церквей «смогли засвидетельствовать самым ярким образом единство православия» во Христе.

«Хочу вас заверить, что святая Иерусалимская Церковь, которая является матерью всех Церквей, молится и на Святом Гробе Господнем, и на Голгофе, делая все, чтобы воцарились любовь и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», - сказал Патриарх Феофил.

В настоящий момент Иерусалимский Патриарх является одним из главных союзников Московского патриархата в «украинском вопросе». Патриарх Феофил III отказывается признавать ПЦУ. Он неоднократно высказывался в поддержку УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием. Кроме того, сообщалось, что Патриарх Феофил не допускает до святынь Иерусалима представителей ПЦУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3601 грн.
7
Теги