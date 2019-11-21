также в разделеСтолица
Советник Кличко: Ездить в центр Киева на машине должно быть «дорого и больно» 22
На Троещину могут пустить скоростной трамвай 28
Скончался ветеран АТО, которого вместе с женой избили до полусмерти 61
В Киеве нашли труп мужчины с веником на шее 43
Построен первый «тоннель» для метро на Виноградарь 25
В Киеве пьяные парни избили охранника супермаркета, пострадавший в реанимации 22
S&P повысило кредитный рейтинг Киева 17
Киев выделит 83,4 млрд грн на развитие транспорта 20
Взрыв в общежитии Киева: названы подробности 60
В Киеве произошел взрыв в общежитии: есть жертвы 72
Глава Укрэксимбанка Гриценко был задержан СБУ 50
Из-за визита главы Сейма Литвы в Киеве ограничат движение 20
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката 20
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 13
До апреля на 10 станциях киевского метро запустят 4G 15
«Минер» киевского метро получил 6 лет тюрьмы 16
Чиновника КГГА будут судить за $2 тысячи взятки 17
СМИ сообщают о смерти женщины на митинге под ОП 47

Здание кинотеатра «Киев» сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такие результаты предоставил Научно-исследовательский институт инновационного строительства Украинской академии наук по заказу нынешнего арендатора – ООО «Синема-Центр». Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания.

«Как показало обследование кинотеатра, его помещение сокрушительно эксплуатировалось годами, сюда не вкладывалось ни копейки, а посетители ежедневно оказывались в опасности. Крыша в ужасном состоянии, плесень на потолке, пожарные выходы замурованы, а в подвале разрушаются несущие конструкции. Старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра. Мы хотим, чтобы кинотеатр как можно скорее вновь принял посетителей и проводил кинофестивали, поэтому ждем депутатов-членов комиссии и средства массовой информации прийти на обсуждение дальнейших действий по приведению кинотеатра в надлежащее состояние», - сообщил директор КП «Киевкинофильм» Денис Хомич.

В частности, по результатам обследования Научно-исследовательского института инновационного строительства Украинской академии наук, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащита. В нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи устроено помещение.

Напомним, в мае Киев подписал договор с обществом с ограниченной ответственностью «Синема-Центр» о передаче кинотеатра «Киев» в аренду.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
17
Теги